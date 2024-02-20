МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Китайские и американские ученые смогли воссоздать отпечатки пальцев, проанализировав звук при свайпе, следует из доклада с конференции по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024. В США зафиксировали беспрецедентные кибератаки на инфраструктуру

Свайп — это скользящее движение пальца по сенсорному экрану.

Так, исследователи обнаружили новое уязвимое место системы биометрической аутентификации.

Результатом их работы стала новая технология PrintListener, которая атакует данные системы распознавания. Эта программа анализирует звук свайпа во время аутентификации и моделирует папиллярные линии человеческого пальца.

PrintListener показала более точные показатели, чем технология MasterPrint, чьи данные собирает искусственный интеллект.

Конференция по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024 пройдет с 26 февраля по 1 марта в Сан-Диего (штат Калифорния, США).