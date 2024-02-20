2024-02-20T18:24:33+03:00
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2024-02-20T18:24:33+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240220/843122881.html
Россиян предостерегли от кражи шороха пальцев по экрану
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Китайские и американские ученые смогли воссоздать отпечатки пальцев, проанализировав звук при свайпе, следует из доклада с конференции по компьютерной безопасности NDSS Symposium... ПРАЙМ, 20.02.2024
технологии, новости, сша, китай, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Китайские и американские ученые смогли воссоздать отпечатки пальцев, проанализировав звук при свайпе, следует из доклада с конференции по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024.
Свайп — это скользящее движение пальца по сенсорному экрану.
Так, исследователи обнаружили новое уязвимое место системы биометрической аутентификации.
Результатом их работы стала новая технология PrintListener, которая атакует данные системы распознавания. Эта программа анализирует звук свайпа во время аутентификации и моделирует папиллярные линии человеческого пальца.
PrintListener показала более точные показатели, чем технология MasterPrint, чьи данные собирает искусственный интеллект.
Конференция по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024 пройдет с 26 февраля по 1 марта в Сан-Диего (штат Калифорния, США).