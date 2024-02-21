МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Вашингтон сообщил своим союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие либо макет боеголовки уже в текущем году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. США разработают план ответа на российскую "угрозу" в космосе

Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что целью разговоров Вашингтона о "космической угрозе" является побуждение конгресса одобрить выделение нового пакета помощи Украине. такого же мнения придерживались некоторые американские чиновники, чье мнение проводило издание The New York Times.

"США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году", — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой Министром РФ Сергеем Шойгу и попросил его обратить внимание на вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Шойгу позднее рассказал журналистам, что проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует.

Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.