МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные программы по обучению на ИИ-специалиста, рассказал РИА Новости директор направления Data Fusion ГК "Лига цифровой экономики" Александр Кобозев. В Архангельске студентам разрешили писать диплом с помощью нейросети

"В будущем станет еще больше профессий, связанных с разработкой, обучением и интеграцией ИИ-технологий. Среди них, например, аналитики, тестировщики и инженеры в сфере безопасности искусственного интеллекта, специалисты по комплаенсу использования ИИ-данных, эксперты по ИИ-этике и количественному анализу этики, дизайнеры пространства и аватаров для искусственного интеллекта, а также кураторы данных", — рассказал Кобозев.

Он добавил, что Минэкономразвития и Минтруд будут проводить анализ рисков, связанных с внедрением нейросетей в экономику и его влиянием на рынок труда.

Кобозев уточнил, что сейчас пристальное внимание уделяется развитию высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров, которые применяют в промышленности, системах связи, а также в медицине для обнаружения заболеваний на ранних стадиях. По его словам, в будущем будет сделан упор на модели цифровых двойников, создание персональных аватаров в виртуальном и дополненном пространстве, а также совершенствование систем клиентского обслуживания — чат-ботов, голосовых роботов, виртуальных коммуникаций, синтеза реальной речи.

Эксперт отметил, что влияние ИИ также распространится на профессии вне IT-сектора, поскольку оптимизация процессов затронет большинство отраслей. Работодатели в различных сферах будут все чаще обращать внимание на навыки использования нейросети.

Так, требования к квалификации и способности адаптации к новым технологиям станут строже. Важным будет не только умение использовать ИИ-инструменты, но и понимание принципов их действия и возможностей применения для повышения эффективности труда и качества работы: "От кандидатов будут ожидать более высокий уровень технических знаний и навыков, общую эрудицию, а также знание принципов теории групп и графов, владение основами работы нейросетей".