МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международный консорциум полупроводников (ISMC) попросил Индию пересмотреть план по продвижению пошлин на трансграничную цифровую коммерцию и передачу данных на предстоящей встрече Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Reuters. Правительство Индии создаст собственный бренд мобильных телефонов

Вопрос моратория будет обсуждаться на следующей неделе в рамках встречи министров Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби. Документ, против которого,помимо Индии, пытаются идти Южная Африка и Индонезия, действует с 1998 года.

Для Индии отрасль полупроводников является одной из ключевых в рамках стимулирования экономического роста. Индийские власти как причину несогласия с мораторием назвали перевод большого количества товаров в цифровой формат, включая книги и фильмы, и если раньше они облагались пошлинами, то с переходом в цифру подобный доход уйдет.

В ISMC уверены, что отмена моратория приведет к увеличению затрат и усугубит дефицит микросхем.

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