2024-02-24T16:04:57+03:00
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2024-02-24T16:04:57+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240224/843156806.html
Индию предупредили об угрозе ее производителям микросхем из-за пошлин
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Международный консорциум полупроводников (ISMC) попросил Индию пересмотреть план по продвижению пошлин на трансграничную цифровую коммерцию и передачу данных на предстоящей... ПРАЙМ, 24.02.2024
технологии, новости, индия, вто, микросхемы, чипы, данные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международный консорциум полупроводников (ISMC) попросил Индию пересмотреть план по продвижению пошлин на трансграничную цифровую коммерцию и передачу данных на предстоящей встрече Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Reuters.
Вопрос моратория будет обсуждаться на следующей неделе в рамках встречи министров Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби. Документ, против которого,помимо Индии, пытаются идти Южная Африка и Индонезия, действует с 1998 года.
Для Индии отрасль полупроводников является одной из ключевых в рамках стимулирования экономического роста. Индийские власти как причину несогласия с мораторием назвали перевод большого количества товаров в цифровой формат, включая книги и фильмы, и если раньше они облагались пошлинами, то с переходом в цифру подобный доход уйдет.
В ISMC уверены, что отмена моратория приведет к увеличению затрат и усугубит дефицит микросхем.
Ранее крупнейший производитель чипов Foxconn спрогнозировал, что в 2024 году сохранится нехватка чипов для серверов ИИ.