Делегации из Великобритании и США проверяют безопасность аэропорта Каира

КАИР, 23 фев - ПРАЙМ. Делегация экспертов из Великобритании проверяет меры безопасности, принятые в Каирском международном аэропорту, пишет в пятницу египетская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на источники в аэропорту.

Сообщается, что британские специалисты уже несколько дней инспектируют залы прилета и вылета, службы по обслуживанию самолетов топливом и питанием, зону багажа.

Источники также пояснили, что в ближайший понедельник аналогичную трехдневную проверку проведут эксперты из США. Американские специалисты также проинспектируют египетскую авиакомпанию EgyptAir для обновления ее лицензии на полеты в США.

После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом сразу несколько стран приостановили полеты на египетские курорты Красного моря, в Каир и другие египетские города. В последующие годы Египет осуществил большую работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах. К настоящему времени практически все страны сняли запрет на полеты в Египет. До сих пор не возобновила авиасообщение Россия. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в Шарм-эш-Шейх.

В конце 2017 года между российской и египетской стороной был подписан протокол по авиабезопасности, после чего прямое авиасообщение между Москвой и Каиром должно было ориентировочно возобновиться в феврале. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам сообщения возобновление полетов перенесено на апрель этого года.