МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле, говорится в письме первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с едой и лекарствами

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Туроператоры в России обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями — либо в виде договора страхования, либо в виде банковской гарантии. Наиболее распространенным является вариант страхования, отмечает АТОР. Причем у большинства компаний сроки действия страховых договоров заканчиваются, и они должны подать в Ростуризм данные о новых договорах не позднее 15 апреля.

"Очевидно, что туроператоры, испытывающие в настоящее время небывалое давление со стороны потребителей, партнеров, государственных надзорных органов, к которому они не были готовы, так как никто не мог предвидеть наступление мировой пандемии, сейчас вынуждены в одиночку решать практически неразрешимую проблему с получением финансового обеспечения, без которого в апреле они будут исключены из реестра", – констатируют в АТОР.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 миллионов рублей, 139 компаний – в размере 50 миллионов рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 миллионов рублей. В целом, в настоящее время суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 миллиардов рублей.