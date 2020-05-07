МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что международный туризм в 2020 году может снизиться на 60-80% из-за последствий пандемии коронавируса.

"Согласно специализированному агентству ООН, этот кризис может привести к снижению годового показателя на 60-80% по сравнению с цифрами 2019 года", — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее UNWTO предсказывала 20-30% сокращения мирового туризма в 2020 году.

Согласно данным организации, объем международного туризма уже снизился на 22% в первом квартале 2020 года. Сокращение количества туристов на 67 миллионов за март привело к потерям, оцениваемым в 80 миллиардов долларов.

Всемирная туристская организация представила три сценария развития событий в области туризма в 2020 году. Первый сценарий подразумевает открытие границ и снятие ограничений на поездки в начале июля. В этом случае сокращение туризма составит 58%. Если события будут развиваться по второму варианту, границы откроются в сентябре, а туризм потеряет около 70%. Согласно третьей схеме, ограничения на поездки будут постепенно отменены только в начале декабря, что приведет к сокращению объемов туризма на 78%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.