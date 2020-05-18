МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Туристическая отрасль начнёт выходить из кризиса сразу после того, как будет разрешено перемещение граждан РФ между регионами, которые минимально пострадали от коронавируса, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Мы считаем, что выход из кризиса будет тогда, когда мы как можно быстрее запустим движение туристов между наименее пострадавшими от COVID-19 регионами", — сказал он, выступая на онлайн-конференции "Туриндустрия: прогнозы и меры господдержки".

"Дальше сами рыночные механизмы турбизнеса дадут возможность быстро поднять отрасль, найти возможность расплатиться с теми клиентами, которые внесли деньги, но не поехали, или дать возможность им совершить путешествие. Но самое главное — нужно дать возможность туристам путешествовать, а турбизнесу — начать работу", — добавил Игнатьев.

Он отметил также, что разрешение российским туристам в июле-августе осуществлять туристические поездки в страны, которые выражают готовность принимать иностранных туристов, позволит туристическому бизнесу быстро начать восстановление.

"Мы уже писали в правительство о том, что если в июне разрешат движение между регионами (меньше всего пострадавшими), а в июле-августе разрешат путешествия за границу, в те страны, которые уже дают сигналы, что готовы принимать иностранных туристов, в том числе и российских туристов, то у нас в туристическом бизнесе все наладится очень быстро", — сказал он, выступая на онлайн-конференции "Туриндустрия: прогнозы и меры господдержки".

Игнатьев сослался на опыт предыдущих кризисов и выразил уверенность, что турбизнес быстро найдёт все рыночные механизмы, сможет восстановиться и обслужить тех клиентов, которые уже ждут своих поездок и путешествий.

ВАУЧЕРЫ

Порядка 8,2 тысячи представителей ведущих предпринимательских объединений турбизнеса, региональных отраслевых ассоциаций, крупных турагентских сетей и независимых компаний подготовили открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить обрушения туристического рынка страны в случае принятия поправок в закон "Об основах туристической деятельности РФ", сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволяет российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за коронавируса туры и поездки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что принятие законопроекта о туристических ваучерах в новой редакции, при которой туроператоры не смогут выдавать их клиентам взамен несостоявшихся поездок за рубеж, может оставить примерно 1,7 миллиона россиян и без денег, и без отдыха.

В РСТ отметили, что в соответствии с законопроектом туроператоры могли бы оформлять перенесенные обязательства в виде ваучеров, подтверждающих право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. Однако формулировка поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта, "разрушила надежды турбизнеса". В документе речь идет о том, что отсрочить выполнение обязательств по проданным турам и выдавать туристам ваучеры смогут только туроператоры по внутреннему и въездному туризму.

"Соответственно, компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги 1,7-2 миллионам туристов, что практически нереально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг – авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах", — привели в РСТ слова президента союза Андрея Игнатьева.

"То есть эти средства не находятся на счетах туроператоров. Получить их обратно не представляется возможным – в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, все поставщики переносят сроки предоставления услуг", — сообщил Игнатьев, слова которого привели в РСТ.

Глава РСТ подчеркнул, что отказ туроператорам в праве переносить туры за рубеж нанесет удар и по внутреннему туризму. "В России лидеры продаж внутренних туров — те же туроператоры, которые занимаются выездным туризмом. Необходимость в короткое время вернуть клиентам огромные суммы за зарубежные туры приведет к массовому банкротству туристических компаний. В результате миллионы туристов не получат ни денег, ни отдыха независимо от направления поездки, а развивать внутренний туризм будет просто некому", — привели в РСТ заявление Игнатьева.