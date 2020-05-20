МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Прорабатывается возможность организации нового спецрейса для вывоза россиян из Шри-Ланки 21 мая, сообщили в посольстве РФ в Шри-Ланке и Мальдивах.

"В настоящее время прорабатывается возможность организации вылета российских граждан, находящихся в Шри-Ланке, рейсом авиакомпании "SriLankan Airlines" UL/ALK1205 в Москву (аэропорт Домодедово) 21 мая в 13.00 (по местному времени)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что вопрос "региональной привязки" указанного рейса и регистрации на него будет решаться оперативным штабом в Москве в ближайшее время.

В дипмиссии также предупредили, что стоимость перелета может составить порядка 1050 долларов (218 000 ланкийских рупий) на человека.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.