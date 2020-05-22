МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.

Документ предоставляет правительству РФ право устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора (теоретически это может быть выдача ваучера вместо возврата денег) или отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством.

Это право кабмину предоставляется при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС. Некоторые авиакомпании ранее предложили узаконить их право на выдачу ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты.

Согласно принятому закону, при отказе пассажира от перевозки в связи с подобными угрозами и с введением таких режимов плата за проезд подлежит возврату пассажиру, причем также в порядке и в сроки, установленные кабмином.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что вернуть полную стоимость авиабилетов из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижение можно, так как это вынужденный отказ от полета. Поэтому и было решено прямо прописать в законодательстве право россиян вернуть деньги за поездки, несостоявшиеся из-за ЧС или его угрозы. Режим повышенной готовности вводится как раз при угрозе возникновения ЧС.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а особенности исполнения и расторжения договоров перевозки пассажиров будут применяться к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года.

ЛИЦЕНЗИИ НА АЛКОГОЛЬ

Госдума приняла закон, который позволит предоставлять финансовую поддержку за счет бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующим подакцизные товары, в том числе предприятиям общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Действующее законодательство запрещает оказание финансовой господдержки субъектам МСП, которые осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Закон предоставляет правительству РФ право делать исключения из этого правила. Это позволит оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в данных сферах деятельности за счет бюджетных средств, предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, гарантий.

В частности, как сообщало ранее Минэкономразвития, рассматривается возможность оказания поддержки субъектам МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь. По данным ФНС, на 6 мая 2020 года деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании лицензии в России осуществляли 14 635 предприятий, в том числе 13 857 юрлиц.

Закон позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год. Такие компании могут быть включены в Единый реестр МСП как отвечающие требованиям финансовой помощи, если представят ее не позднее 30 июня 2020 года. Фактически закон будет иметь обратную силу в интересах такой категории предпринимателей, поясняло Минэкономразвития. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа в текущем году субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.