МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 навсегда изменит отношение к требованиям биологической безопасности во время путешествий в мире, подобно тому, как это было с безопасностью авиаперевозок после терактов 11 сентября, заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

"Мы помним, как события 11 сентября изменили отношение к контролю авиационной безопасности. По мнению международного сообщества, так же COVID-19 внесёт изменения в биобезопасность в мире в рамках путешествий", — сказала она, выступая на онлайн-конференции.

"Есть мнение, что многие требования останутся с нами надолго, не на 3-10 месяцев, а навсегда. Например, санитайзеры в местах массового скопления людей, мы наконец-то начнём мыть руки перед едой и не только. Это будет частью новой реальности", — отметила Лысенкова.