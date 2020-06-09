МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры в рамках благотворительной акции "Туризм России — медикам России" бесплатно отправят в начале июля на отдых в Краснодарский край первую группу волонтеров-медиков, которые борются с пандемией COVID-19, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Несмотря на тяжелейший кризис в отрасли, туроператоры готовы уже в начале июля отправить на российские курорты первую группу волонтеров-медиков, которые борются с пандемией COVID-19. В рамках акции "Туризм России – медикам России" они смогут бесплатно отдохнуть в Краснодарском крае. Проект реализуется Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", — рассказали в РСТ.

По информации союза, первыми отправятся на отдых волонтеры-медики из шести больниц: Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Морозовской детской городской клинической больницы, Госпиталя для ветеранов войн № 3, Городских клинических больниц № 40, № 15 и № 67.

Первый заезд подготовили три туроператора. "Алеан" предоставил неделю бесплатного проживания и питания в отелях в Анапе и в Сочи. Anex Tour организует перелет из Москвы в Сочи, а BSI Group оплатит трансфер от аэропорта и обратно.

Свои предложения по отдыху для врачей и волонтеров-медиков уже предоставили туроператоры Unicorn (Prince Group) – 1000 бесплатных ночей в пятизвездочных отелях Турции, "Музенидис Трэвел" – недельный отдых в Греции, "Тари тур" – путешествия выходного дня в Москву и Петербург, "Алеан" – проживание в отелях Краснодара; парк-отель "Воздвиженское" – путевки с проживанием и питанием; музей-заповедник М. А. Шолохова (станица Вешенская) – 60 путевок с проживанием в гостевом доме музея и экскурсионной программой, и многие другие.

"Сегодня трудно всем. Но врачи, которые спасают жизни россиян – настоящие герои. И важно дать возможность тем, кто сегодня на переднем фронте борьбы с пандемией, отдохнуть и восстановить силы. Я признателен коллегам, которые откликнулись на наш призыв и поддержали такую важную акцию. Друг познается в беде", — заявил президент РСТ Андрей Игнатьев.

По данным министерства здравоохранения России, на борьбу с коронавирусом по всей стране задействовано более 110 тысяч врачей и свыше 240 тысяч человек среднего медицинского персонала, включая фельдшеров и водителей скорой помощи. Акция "Туризм России – медикам России" продлится до конца 2020 года. Организаторы рассчитывают предоставить бесплатный отдых максимальному количеству медицинских работников и членов их семей.