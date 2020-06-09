МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму планирует, что уже с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по всей территории страны с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности. Об этом заявила в интернет-обращении глава Ростуризма Зарина Догузова.

Комментируя итоги прошедшего у премьер-министра России Михаила Мишустина совещания, посвящённого развитию туризма в стране, она напомнила, что первый этап гостиничной и туротрасли из карантинных мер начался уже 1 июня.

"Чуть меньше, чем в половине регионов начали открываться гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха в Алтайском крае", — пояснила Догузова.

Глава ведомства обратила внимание на то, что данные постоянно меняются, а ограничения поэтапно снимаются.

"В целом мы понимаем, что июнь уйдёт на мягкий старт, и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по нашей стране, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности", — сообщила глава ведомства.