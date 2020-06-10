МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россияне, не смотря на закрытые границы и введение режима самоизоляции, в апреле выезжали за границу. Как пишет РБК со ссылкой на доступную статистику зарубежных стран, в апреле за пределы РФ выехали сотни российских граждан.

Это произошло не смотря на на то, что ослабления ограничений по пересечению границы России были объявлены премьер-министром страны Михаилом Мишустиным только на днях.

Больше всего приездов россиян в апреле текущего года зафиксировано в Южной Корее, в эту страну приехали 1 223 россиянина. Свыше тысячи из них — члены морских экипажей. 128 человек приехали — туристы.

На втором месте оказалась Турция: сюда приехало 922 россиянина, цели поездок не называются.

На третьем месте Болгария, сюда в апреле въехали 635 граждан РФ. Отмечается, что у большинства их них цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

Далее идут Сербия, США и Индонезия, в эти страны въехало 190, 136 и 129 россиян соответственно.

А вот в таких странах, как Испания, Шри-Ланка и Кипр, въезд россиян в апреле текущего года зафиксирован не был.