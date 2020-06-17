МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Краснодарский край ослабляет контроль над въезжающими на территорию субъекта с 21 июня.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1"губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, туристам с 21 июня также разрешат свободно перемещаться по территории края.

По словам губернатора, это решение было принято из-за того, что на территории края уже работают предприятия санаторно-курортной отрасли.

"Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать — в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", — заявил Кондратьев.

Напомним, что власти Краснодарского края 31 марта ввели на территории региона из-за ситуации с коронавирусом карантин, а с 12 апреля был установлен режим самоизоляции, который позже продлили до 21 июня.

В середине мая Кубань начала поэтапно снимать ограничительные меры, начали работать часть предприятий из некоторых отраслей экономики.

С 23 мая в регионе ослабили режим самоизоляции. С 6 июня открыли парки, скверы, набережные и стадионы.