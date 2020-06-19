МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Все отели на территории Доминиканской Республики, которые ранее работали по системе "все включено", после возвращения иностранных туристов продолжат работать по той же системе, но с некоторыми изменениями, заявила директор офиса по туризму Доминиканской Республики в России, Украине и Белоруссии Галина Лысенко.

Выступая на онлайн-мероприятии Profi.Travel "Каким будет массовый туризм после коронавируса", она отметила, что в основном все отели и отельные цепочки имеют свои сертификаты и протоколы.

"Отели не будут загружены полностью, это около 50% от полной загрузки. Система обслуживания all inclusive остаётся во всех отелях, в которых она была раньше. Но есть некоторые изменения. Если в отеле, например, было 10 точек питания, но на 3-разовое обслуживание работало только два ресторана, то теперь все точки питания, включая бары, будут открыты для всех в течение всего дня. То есть это будут буфеты во всех ресторанах, которые есть на территории отеля", — сказала Лысенко.

Представитель турофиса уточнила, что будет соблюдена рассадка "через стол", чтобы туристы не соприкасались между собой. Кроме того на всех стойках с едой будут стоять люди, которые будут накладывать еду по выбору клиентов.

"Что касается ресторанов a la carte, то они приготовили электронное меню. То есть люди должны будут записаться заранее и выбрать набор блюд на ужин. Это предполагает, что в пунктах питания не будет очередей", — прокомментировала ситуацию она.