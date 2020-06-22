МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Программы страхования для путешествующих за рубеж могут подорожать на фоне пандемии коронавируса из-за риска кумуляции – когда страховые случаи происходят сразу у большого количества застрахованных, при этом коронавирус займет свое место среди прочих заболеваний, на которые покрытие распространяется, сказала РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

"Да, теоретически (страховки при выезде за рубеж — ред.) должны подорожать, исходя из риска кумуляции. Но вопрос насколько – это уже тарифная политика каждого отдельного страховщика", — сказала она.

Алчеева пояснила, что если раньше для страховщиков это был просто новый вирус, то сейчас – кумуляция риска, вероятность массового заражения практически единомоментно. В то же время после прекращения пандемии коронавирус пополнит список опасных, но уже изученных вирусов, и некоторые туристы уже знакомы с такими – коксаки, денге, зика и прочие, добавила она.

"Важно, что после изучения вируса и выработки метода лечения и профилактики его опасность для жизни и здоровья людей будет уже под контролем и будет зависеть от доступности медицинских услуг", — добавила она. В целом же Алчеева надеется, что ценность туристического страхования возрастет для клиентов на фоне пандемии, как это бывает после крупных ЧП, и они станут выбирать долгосрочные программы и более широкое покрытие.

Так, ценность годовых программ страхования для путешественников показала себя быстро: начиная с марта компания ERV не раз получала запросы на продление страховок от тех, кто не смог вернуться в Россию — это в основном были клиенты с краткосрочными полисами, поскольку покрытие по годовым программам длится 91 день в каждой поездке, и у застрахованных по ним проблем не возникло, отметила она.

Сейчас по закону минимальный размер страхового покрытия должен составлять 2 миллиона рублей. При этом эксперт отмечает, что верхнего ограничения нет – чем выше страховая сумма, тем спокойнее самому туристу, считает она. Это связано не только с пандемией, но и с тем, что россияне с каждым годом осваивают все более далекие и экзотические маршруты, а медицинские и транспортные расходы растут, заключила Алчеева.