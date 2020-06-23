МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант".

Туризм оказался одной из самых пострадавших от пандемии отраслей, наряду с авиаперевозками.

Компании "Ника" не удалось договориться со страховщиками о получении финансовой гарантии в необходимом для отправки туристов объеме.

Отмечается, что с такой проблемой столкнулись и другие представители отрасли.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в итоге исчезнуть могут до 30% участников туррынка.

Туроператор "Ника" работал на рынке туристических услуг 27 лет.

"Подкосило нас нежелание "Ингосстраха" продлить договор страхования ответственности",- прокомментировал ситуацию исполнительный директор "Ники" Михаил Корнышев.