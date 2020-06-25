МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что в настоящее время информации о том, когда произойдет полное открытие границ страны, пока нет. СМИ сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж

По его словам, данные об открытии границ поступят от правительственного штаба, но пока решений не принималось.

"Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, есть ли информация о том, когда Россия полностью откроет границы, в том числе и для иностранцев, которые приезжают в страну.

Песков добавил, что позиция об открытии границ страны должна быть сформулирована в кабинете министров, учитывая мнение эпидемиологов и с информацию, приходящую из зарубежных стран.

Ситуация с закрытием границ является экстраординарной, подчеркнул Песков.

Он также ответил на вопрос о том, обсуждал ли президент Владимир Путин с главами других государств вопрос открытия границ для перемещения.

"Но тем не менее пока границы остаются закрытыми, каких-то детальных обсуждений на этот счет не было", — сказал он.