СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — ПРАЙМ. Количество московских рейсов в международном аэропорту Симферополя в июле вырастет почти в пять раз, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Аэропорт" Симферополь" в июле обслужит 2684 рейса из Москвы. Это почти в пять раз превысит показатели первого месяца лета, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейсов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июле сразу три авиакомпании (S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "ИрАэро") станут летать в Крым из Москвы чаще даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом в июле полеты из аэропорта "Симферополь" в московском направлении будут выполнять десять авиакомпаний. Полеты в Крым будут выполняться из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

По словам коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина, московское направление полетов традиционно является самым популярным.

"После частичной отмены ограничений, связанных с COVID-19, авиакомпании активно начали восстанавливать перевозки в Крым из столицы нашей страны. Увеличение московских рейсов в аэропорту" Симферополь" свидетельствует не только о популярности Крыма как туристического региона, но и о заметном восстановлении деловой активности, что также не может не радовать", — сказал Дяйкин.

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через новый аэровокзальный комплекс, напоминающий "морскую волну", рассчитанный на обслуживание 3650 пассажиров в час.

В мае 2019 года аэропорту присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.