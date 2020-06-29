МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон в России хоть и начнется позднее, но продлится до октября-ноября.

"Этот год будет действительно уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября", — сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, за это время отпуск в России могут провести порядка 20-22 миллионов россиян.

Стоимость размещения в санаториях и гостиницах на российских курортах на фоне пандемии коронавируса не повысилась, цены держатся на уровне сезона 2018-2019 годов, сообщил Чернышенко.

"Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. По вашему поручению, Михаил Владимирович, мы осуществляем также мониторинг цен на размещение. Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2019-2018 года. Многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки", — рассказал Чернышенко.