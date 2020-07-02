МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Поддержка туротрасли и потенциальных туристов со стороны государства поможет в значительной степени социализировать туризм, давая возможность качественно отдохнуть в России социально незащищенным категориям граждан и людям с невысокими доходами, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Собеседник агентства обратил внимание, что важное значение имеет дополнительное стимулирование не только туроператоров, но и потребителей, поскольку большое количество потенциальных туристов в стране заявляют о снижении своей платежеспособности из-за длительного периода самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

"Спрос на турпродукт есть, но его нужно обеспечить достаточной платёжеспособностью людей. Поддержка оказывается, но ее нужно расширить за счёт детского отдыха, программ по поддержке медицинского персонала и других групп населения. Такой подход даст возможность в большей степени социализировать туризм при поддержке государства", — сказал Барзыкин.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.