БАРНАУЛ, 3 июл — ПРАЙМ. Курортный сбор не будут взимать в Алтайском крае до конца 2020 года, после размер платы снизят с 50 до 30 рублей в сутки с человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Виктор Томенко подписал закон о приостановке взимания курортного сбора до 31 декабря 2020 года, а также снижении его размера в 2021-2022 годах с 50 до 30 рублей в сутки", — говорится в сообщении.

Также указ полностью освобождает от уплаты курортного сбора жителей Алтайского края.

"Закон вступил в силу сегодня, 3 июля. Таким образом, отдыхающие в Белокурихе с сегодняшнего дня уже не будут уплачивать курортный сбор", — уточняют в пресс-службе.

Туристические объекты Алтайского края долгое время не работали из-за ситуации с коронавирусом. Санаториям с медицинской лицензией разрешили открыться с 8 июня 2020 года, турбазы начали принимать отдыхающих около недели назад, с 27 июня 2020 года.