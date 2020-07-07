МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Лето 2020 года станет исключительно сезоном "пляжного туризма", поскольку на черноморские туристические направления сейчас приходится 90% от всех бронирований, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Краснодарский край и Крым практически съели весь объём внутреннего туризма. Если в предыдущие годы на эти два региона приходилось чуть меньше 50% от всех внутренних турпотоков, то сейчас на них приходится 90% продаж", — сказал собеседник агентства.

По мнению туроператора, это происходит потому, что большинство россиян решили потратить свои деньги именно на пляжный отдых.

"Кроме того, не до конца понятна ситуация с туристами в других регионах, и люди до конца не понимают, куда им можно поехать. В Москве и Санкт-Петербурге до сих пор не смогли разобраться с музеями, поэтому россияне не хотят ехать туда, если им не гарантируют посещение культурных объектов", — прокомментировал ситуацию Ромашкин.

При этом туроператор проинформировал, что, согласно экспертной оценке, в целом Крым сейчас принимает до 50 тысяч туристов в сутки, а Краснодарский край — в три раза больше.

"Получается, что лето 2020 года станет сезоном исключительно пляжного туризма", — резюмировал Ромашкин.