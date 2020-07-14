МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Туристов из России готовы принять на своих курортах восемь стран. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, эти страны сделали официальные объявления, что прием россиян может происходить на определенных условиях.

Это страны:

Турция,



Куба,



Доминикана,



Мексика,



Мальдивы,



Хорватия,



Египет,

Арабские Эмираты.

"Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке", — заявила Ломидзе НСН.

Она пояснила, что везде действуют определенные ограничения из-за коронавируса.

В большинстве стран для туристов необходимо при пересечении границы иметь с собой справку об отсутствии COVID-19.

Ломидзе отметила, что в ближайшее время список стран, которые готовы начать прием российских туристов, может пополниться.

"Шестнадцатого июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании", — пояснила она.

Ранее Росавиация сообщила о разработке схемы поэтапного восстановления международного авиасообщения России. Первыми полеты будут возобновлены в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.