МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ вернет туристам по 5-15 тысяч рублей при отдыхе в ряде регионов страны, уже выделило для этого 15 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги

Выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за 2019 год, он отметил, что туристическая отрасль сегодня оказалась в сложном положении, и нужно не только поддержать ее, но и обеспечить условия для динамичного развития.

Мишустин напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

"А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура", — сказал премьер.