МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии предлагает заранее открыть консульства России за рубежом для приема документов от иностранных граждан, желающих посетить нашу страну, ещё до восстановления международного авиасообщения и с учетом того, что срок оформления российской визы может составлять до 20 рабочих дней, сообщает пресс-служба РСТ.

Президент РСТ Андрей Игнатьев направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру иностранных дел Сергею Лаврову письма, где просит поддержать инициативы российского турбизнеса, направленные на скорейшее возобновление въездного туризма в страну.

"В обращениях отмечается, что летний сезон традиционно наиболее привлекателен для посещения иностранцами России. Каждый потерянный день будет негативно сказываться на финансовом состоянии принимающих компаний, а также лишит экономику страны дополнительных средств", — рассказали в РСТ.

В сообщениях обращается внимание, что в настоящий момент уже прорабатываются вопросы восстановления международного авиасообщения с рядом государств, которые соответствуют требованиям по эпидемической ситуации.

"Соответственно турбизнес рассчитывает в ближайшее время возобновить реализацию въездного турпродукта. В случае заблаговременного открытия российских консульств иностранные граждане могли бы заранее получить туристические визы, чтобы оперативно приобрести тур и отправиться в Россию, как только это будет возможно", — отмечает Игнатьев.

Также РСТ напоминает, что многие иностранцы, оформившие визы в Россию еще в марте, из-за пандемии не смогли приехать в Россию. "Нам известно, что в МИД обсуждается возможность выдачи таким гражданам повторных виз бесплатно. Это могло бы стимулировать иностранных туристов не отказываться от поездки в нашу страну. В этой связи хотели бы выразить полную поддержку такой инициативе", – говорится в обращении президента РСТ.