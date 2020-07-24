МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Туроператоры пока не объявляют о начале продаж на турецкие курорты, поскольку не получили информацию о том, разрешат ли полеты регулярных или чартерных рейсов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Российские авиакомпании вскоре приступят к продаже билетов в разрешенные города за рубеж

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

"Российские туроператоры пока не объявляют о начале продаж туров на курорты Турции. Им важно получить официальную информацию, разрешат ли с 10 августа чартерные рейсы или это касается только регулярного авиасообщения", — сказала Ломидзе.

"Если полетят только регулярные рейсы, то пока трудно сказать, много ли будет желающих воспользоваться этими более дорогими услугами", — сказала она.