СОЧИ, 27 июл — ПРАЙМ. Более 490 тысяч туристов отдохнули в Сочи с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, здравницы загружены на 90%, сообщает администрация города.

С 1 июня курорт поэтапно начинал работу. Первыми открылись санатории с медицинской лицензией. На сегодняшний день в Сочи работают практически все объекты размещения: санатории, пансионаты, гостиницы и мини-отели. Работают пляжи и объекты показа. С 18 июля начали работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. При этом в Сочи отмечается большое количество туристов.

"С начала летнего курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года", — говорится в сообщении.

При этом власти уточняют, что по ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%.

При этом в городе усилены меры по дезинфекции общественных мест, пляжей, транспорта. Специальные мониторинговые группы следят за соблюдением масочного режима.