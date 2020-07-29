МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия на втором этапе возобновления авиасообщения с другими странами может разрешить полеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, пишет РБК со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, ОАЭ заявляли о готовности открыть границы для россиян и принимать туристов из нашей страны еще с 15 июля.

Как заявил агентству РИА Новости исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин, Россия в самое ближайшее время расширит список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Танзанию и Турцию.