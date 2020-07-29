МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму опубликовало требования, которые необходимо выполнить туристам, чтобы получить государственную субсидию (кешбэк) за покупку туров и гостиничных услуг по России.

В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма.

"Задача программы — сделать отдых наших граждан в стране интереснее, а главное доступнее. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны", — отметили в Ростуризме.

В ведомстве пояснили, что для удобства туристов в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно. Туристу необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР", причём сделать это можно уже сейчас, не дожидаясь старта программы, который намечен на август 2020 года.

Далее следует зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в период проведения программы и выбрать регион или направление, куда турист хочет отправиться в путешествие до конца года.

"Выберите турпакет для путешествия по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск, любой продолжительности от 5 дней на любое количество туристов, оплатите картой "МИР" полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора в период проведения программы и получите возврат суммы государственной субсидии на карту платежной системы "МИР", с которой произведена оплата", — поясняется на сайте Ростуризма.