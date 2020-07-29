МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточнило, что в случае отказа от тура, приобретённого в рамках этой акции, кешбэк, полученный туристом, будет автоматически списан с его счёта в пользу государства.

В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

"Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится финансового возврата, то кешбэк сохраняется. В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)", — пояснили в Ростуризме.

"В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. Возврат производится на платежную карту с которой была произведена оплата. Возврат возможен только безналичным платежом (возврат наличными средствами невозможен). Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически", — уточнили в ведомстве.

При этом оговаривается, что возврат средств проводится в порядке, установленном условиями эквайринга банка.

КАРТА "МИР"

Что касается карты, на которую можно получить кешбэк, то Ростуризм опубликовал пояснения, согласно которым получить государственную субсидию (кешбек) за покупку туров и гостиничных услуг по России можно будет, оплатив путешествие картой любого банка, но с использованием только платёжной системы "МИР".

В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

В Ростуризме подчеркнули, что государственная субсидия (кешбэк) выплачивается только держателям карты "МИР", которые зарегистрированы в программе лояльности платежной системы "МИР".

"Вы можете оплатить путешествие картой любого банка, главное, чтобы эта карта была картой платежной системы "МИР". Карту можно оформить в одном из банков-партнёров. Обращайте внимание на срок изготовления и выдачи карты. Выпуск карты "МИР" осуществляется банками бесплатно. Стоимость и условия обслуживания карты необходимо уточнять у банка", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Также в инструкции по получению кешбека оговаривается, что для возврата денег тур нужно оплатить только онлайн, полностью и единовременно, а не по частям.

"Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны", — обращают внимание инициаторы программы.