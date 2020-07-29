МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму заверяет, что при запуске программы кешбэка для потребителей будет внедрена специальная система противодействия попыткам применения любых мошеннических схем, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Ранее в Ростуризме напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

"Что касается непосредственно каких-то мошеннических схем, то мы это прорабатываем, даже уже проработали. У нас будет специальная система защиты от таких попыток. Поэтому мы максимально купируем все риски", — заверила Догузова.