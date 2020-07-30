МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) направила письмо в Ростуризм с просьбой разрешить участие в программе поддержки внутреннего туризма, в которой предусмотрен возврат денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, санаторно-курортным учреждениям даже не прошедшим классификацию, сообщил РИА Новости медицинский директор АОТ Михаил Данилов. Туроператоры столкнулись с трудностями при подключении к программе кешбэка

Ранее Ростуризм объявил, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

Собеседник агентства заявил, что даже если санатории получат 10% прироста к спросу благодаря данной программе, это будет хорошей поддержкой для них в нынешней ситуации.

"Нужно отметить, что, к сожалению, не все санатории попадают под данную программу. Согласно правилам, в программе могут участвовать только классифицированные объекты. Система классификации гостиниц – это всем знакомые звёзды. Для гостиниц она сейчас обязательна по закону, без неё работать отелям нельзя. Эта система оценивает преимущественно уровень номерного фонда, комплексность номерного сервиса, плюс холлы, рестораны, некоторые дополнительные опции", — прокомментировал ситуацию Данилов.

Он пояснил, что санаторий даёт комплексное предложение, в нём не только размещение, но и лечебный корпус, с услугами и помещениями, специальное питание, климатолечение, парки и прочее. Такой комплекс сложно категорировать целиком. К тому же, сложно дать звёзды медицине.

"Если есть медицинская лицензия – это значит, что услуга соответствует государственным требованиям. Поэтому санаториям оставили по закону добровольное право получить звёзды для своего номерного фонда по гостиничным стандартам. На это чаще идут здравницы, имеющие номерной фонд 4 и 5 звёзд. Для них это имидж, конкурентное преимущество. А вот объекты уровня 3 и ниже часто просто позиционируются как санаторий с качественным лечением и досугом. Они очень востребованы в своём ценовом сегменте и вполне законно пользуются своим правом не участвовать в системе классификации по категории звездности", — рассказал представитель АОТ.

"Поскольку у санаториев есть право добровольно решать, участвовать в системе классификации или нет, для них свидетельство о присвоении категории не является разрешающим, регламентным документом. В связи с этим мы обеспокоены тем, почему санатории без данного свидетельства автоматически не могут получать поддержку в виде стимулирования спроса. Наша ассоциация направила письмо в Ростуризм с просьбой обратить на это внимание", — резюмировал Данилов.