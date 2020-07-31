МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Туристы, посетившие после пандемии Турцию, стали жаловаться на ряд неприятных вещей, произошедших на курортах этой страны, пишет "Московский комсомолец".

В частности, пара туристов из Белоруссии жалуется на то, что не смогла заселиться в выбранный отель в Аланье по причине того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта.

"Отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально", — рассказала изданию женщина. При этом, она отметила, что разницу в стоимости отелей посетителям возвращать не спешили: им пришлось обращаться в полицию.

Другие опрошенные изданием туристы рассказали, что видели их отели, которые якобы были закрыты, работающими.

Как прокомментировала представитель одной из турфирм, некоторые турецкие отели действительно не стали пока открываться. Остальные — снизили максимальное количество отдыхающих на 20-30% из-за мер против коронавируса.

"Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами", — заявил представитель турфирмы. Однако, добавляет она, желающих по-прежнему, много".

Эксперты советуют россиянам перед поездкой в Турцию выяснить, работает ли выбранный ими отель, а также убедиться, что бронь на ваши паспортные данные и имя-фамилию действительно существует.