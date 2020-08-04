МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Черногория открывает свои границы для въезда граждан России.

Как сообщает РИА Новости, Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Российскую Федерацию в список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без дополнительных условий в связи с пандемией COVID-19.

"На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", — во вторник ночью сообщил кабинет министров страны.

Россию и Азербайджан добавят в "зеленый список" эпидемиологически безопасных государств.

За прошлый год в Черногории побывали 1,35 миллиона туристов, они провели 9,7 миллиона ночевок. Почти 100% ночевок осуществили иностранцы: россияне — на первом месте — 29,1%.

NKT ранее определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа.