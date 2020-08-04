МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасль от закрытия границ для иностранных граждан в пандемию потеряла в 2020 году около 500 млрд рублей, заявила в интервью "Аргументам и фактам" глава Ростуризма Зарина Догузова.

Из-за отсутствия иностранных туристов страна в 2020 году потеряет около 500 млрд рублей.

За прошлый 2019 год Россия от туристической отрасли получила $10,9 млрд, это сопоставимо с доходами страны от экспорта вооружений, а также ряда цветных металлов и леса. В текущем 2020 году из-за закрытых границ на фоне пандемии COVID-19 потери туристической отрасли составили порядка 500 млрд рублей.

По мнению главы Ростуризма, частично компенсировать выпадающие доходы субъекты России смогут за счет электронной визы для туристов, приезжающих к нам из 53 стран. Она начнет действовать с 1 января 2021 года.

"Электронная виза сегодня — это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест", — пояснила она.

Напомним, что Россия с 27 марта текущего года приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за этого в страну перестали приезжать иностранные туристы.