МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter сообщил, что на курортах страны после открытия границ для россиян резко увеличилось число заражений коронавирусом.

"Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений", — написал представитель Минздрава Турции.

По его словам, Турция должна приложить все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных в стране.

Он отметил также, что за вторник, 4 августа, в Турции было выявлено 1083 новых случая заражения COVID-19.

В конце июля Коджа сообщал, что Турция может ввести новые ограничительные меры на территории страны в случае, если будет рост случаев коронавируса в центральных и восточных районах. Он отмечал, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но сама волна заражений еще продолжается.