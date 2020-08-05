КАЛИНИНГРАД, 5 авг — ПРАЙМ. Калининградские власти уверены в ажиотажном спросе на билеты после восстановления полномасштабного железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами России для всех граждан, сообщили РИА Новости в правительстве Калининградской области.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России. С 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса железнодорожное сообщение было приостановлено. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

"Восстановление полномасштабного пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими регионами РФ, безусловно,очень долгожданное решение. Для Калининградской области это означает дополнительный транспортный канал как для туристов, так и для жителей нашего региона, которым по тем или иным причинам недоступны полёты на самолетах. Уверены, спрос на билеты калининградского направления будет ажиотажным", — сказали в областном правительстве.

В региональном кабмине отметили, что калининградские власти неоднократно обращались в Минтранс РФ и в федеральный оперативный штаб с просьбой открыть полноценное железнодорожное сообщение.