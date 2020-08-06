МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россияне в августе планируют отдыхать в Краснодарском крае, Крыму и Петербурге, показало исследование сервиса "Яндекс.Путешествия". "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в закрытые страны в августе, куда продавал билеты

Исследование основано на данных о переходах при поиске отеля на август с сайта сервиса на сайты партнёров. Учитывались переходы за период апрель-июль 2020 года.

"Три из пяти самых популярных российских курортов — города Краснодарского края: Сочи и Анапа занимают первую и вторую строчку списка, Геленджик — четвёртую. На третьем и пятом местах крымские курорты — Ялта и Алушта. В топ-15 попали не только места для пляжного отдыха: большое количество туристов привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи", — говорится в документе.

В топ-15 российских направлений также вошли Севастополь, Евпатория, Судак, Феодосия, Ейск и Алупка.

Интерес россиян к туризму, по мнению экспертов, постепенно восстанавливается: в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти наполовину меньше, чем годом ранее, в июне — на треть, а в июле — примерно на четверть.

"По-видимому, отчасти дело в эффекте отложенного спроса: все те, кто готовятся к путешествиям в апреле-июне, в этот раз вынуждены были отложить приготовления, потому что было неясно, когда и куда получится поехать. Кроме того, можно предположить, что за время самоизоляции люди в принципе стали чаще покупать онлайн и теперь больше готовы заказывать в интернете то, за чем раньше поехали бы в магазин", — пишут они.