СУХУМ, 6 авг — ПРАЙМ. Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога".
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.
"С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа — с Самарой", — сказал представитель АЖД.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 109, выздоровевших — 37. Трое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
https://1prime.ru/tourism/20200806/831880054.html