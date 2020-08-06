СУХУМ, 6 авг — ПРАЙМ. Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога".

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.

"С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа — с Самарой", — сказал представитель АЖД.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 109, выздоровевших — 37. Трое скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.