МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Власти Турции потребовали от авиакомпаний, которые занимаются перевозками туристов, ввести ряд нвоых ограничений.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпании проинформировали своих пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения, которые касаются провоза ручной клади. Часть авиаперевозчиков также отказались от предоставления пассажирам питания на борту.

Перевозчики в свою очередь ссылаются на требования, которые выдвинула к ним турецкая сторона.

Причина: нераспространение коронавирусной инфекции.

В частности, направляющиеся на отдых в Турцию туристы могут взять в салон самолета только:

женскую сумочку,



мужской портфель,



чехол для ноутбука,



чехол с музыкальным инструментом,



сувениры, купленные в аэропорту,



файлы дипломатических документов

ювелирные изделия,

детские сумки.



Все остальное необходимо сдавать в багаж.

Помимо этого некоторые авиакомпании отменили питание во время перелета: бортпроводники будут предлагать в салоне только воду в бутылках.