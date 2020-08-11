МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Власти Турции потребовали от авиакомпаний, которые занимаются перевозками туристов, ввести ряд нвоых ограничений.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпании проинформировали своих пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения, которые касаются провоза ручной клади. Часть авиаперевозчиков также отказались от предоставления пассажирам питания на борту.
Перевозчики в свою очередь ссылаются на требования, которые выдвинула к ним турецкая сторона.
Причина: нераспространение коронавирусной инфекции.
В частности, направляющиеся на отдых в Турцию туристы могут взять в салон самолета только:
- женскую сумочку,
- мужской портфель,
- чехол для ноутбука,
- чехол с музыкальным инструментом,
- сувениры, купленные в аэропорту,
- файлы дипломатических документов
- ювелирные изделия,
- детские сумки.
Все остальное необходимо сдавать в багаж.
Помимо этого некоторые авиакомпании отменили питание во время перелета: бортпроводники будут предлагать в салоне только воду в бутылках.
https://1prime.ru/tourism/20200811/831897422.html