МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Россияне, которые хотят отправиться на отдых за границу, могут вылететь с пересадкой в Стамбуле в другие страны, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР.

В частности, турецкие авиакомпании предлагают свыше ста направлений. Но российские туристы могут поехать на отдых исключительно в те страны, куда им разрешен въезд.

Так, с пересадкой в Стамбуле, перечисляет АТОР, россияне могут полететь:

в Египет,



Кению



Черногорию.



Помимо этого, такие страны, как Куба, Хорватия, ОАЭ, Мексика, Мальдивы и Доминикана тоже заявили о желании принимать путешественников из России.

Напомним, что Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также была открыта граница с Абхазией.