МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Россияне, которые хотят отправиться на отдых за границу, могут вылететь с пересадкой в Стамбуле в другие страны, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР.
В частности, турецкие авиакомпании предлагают свыше ста направлений. Но российские туристы могут поехать на отдых исключительно в те страны, куда им разрешен въезд.
Так, с пересадкой в Стамбуле, перечисляет АТОР, россияне могут полететь:
- в Египет,
- Кению
- Черногорию.
Помимо этого, такие страны, как Куба, Хорватия, ОАЭ, Мексика, Мальдивы и Доминикана тоже заявили о желании принимать путешественников из России.
Напомним, что Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также была открыта граница с Абхазией.
https://1prime.ru/tourism/20200813/831906213.html