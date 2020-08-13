МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бронирования туров у россиян на зимний период носят единичный характер из-за неопределенности относительно открытия границ с другими странами на фоне коронавируса, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"Новые бронирования на зимний период 2020/2021 на данный момент носят единичный характер, что связано с неопределенностью с открытием границ с зарубежными странами", — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в компании, продажи приходятся преимущественно на зимние пляжные и европейские горнолыжные направления — Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Куба, Доминикана, Мальдивы, Андорра, Австрия, Италия и Болгария.

В пресс-службе уточнили, что раннее бронирование горнолыжных туров на зимний сезон на курорты Европы — Австрии, Андорры, Болгарии и Италии — было открыто еще в июне.