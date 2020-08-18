МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Порядка 40% россиян готовы воспользоваться программой кешбэка за приобретение туров по РФ, следует из данных опроса "Единой России", который есть в распоряжении РИА Новости.

В ночь с 20 на 21 августа в России стартует программа возврата денежных средств туристам за путешествия по России. Участвующие в программе кешбэка туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей за туры, выбранные на портале мирпутешествий.рф.

"Важно отметить то, что принятая мера господдержки за внутренний тур получила одобрение — воспользоваться компенсацией в 15 тысяч рублей и купить путевку готовы почти 40% участников опроса", — прокомментировала РИА Новости результаты председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Не готовы купить путевку после введения мер поддержки внутреннего туризма 39% граждан, следует из данных опроса. 16% опрошенных не знали об этой программе, а 5% купили бы путевку без частичной компенсации.

Центральная общественная приемная председателя ЕР Дмитрия Медведева провела всероссийский опрос о туризме 5-13 августа, в нем приняли участие 4 744 респондента. Метод опроса — анкетирование через интернет. Результаты будут переданы Медведеву.