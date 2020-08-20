МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости пресс-службе интернет-сервиса да путешественников Biletiв.

"Средний чек на авиабилеты "туда-обратно" по России, забронированные в январе-августе с вылетом в сентябре-октябре 2020 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 14 277 до 9 305 рублей: перелеты по России снизились в цене на треть", — привели в компании данные аналитиков.

При этом в сервисе отмечают, что из-за снижения "глубины" бронирований (покупки билетов заранее) на данный момент зафиксировано сокращение объема продаж авиабилетов на бархатный сезон в полтора раза.

Среди самых популярных направлений для путешествий по РФ в бархатный сезон эксперты называют — Сочи, Симферополь, Анапу, Калининград и Горно-Алтайск.

"Доля забронированных авиабилетов за границу составила лишь 7%, при этом в прошлом году — 44%. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул и Тиват. Средний чек на авиабилеты за границу снизился с 22 054 до 19 862 рублей, то есть на 10%", — уточнили аналитики.