МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму не исключает, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России в дальнейшем будет продолжена, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

В ночь с 20 на 21 августа в России стартует программа кешбэка туристам за путешествия внутри страны. Программа продлится неделю, до полуночи 28 августа. Участвующие в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"Мы сейчас посмотрим, каков будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сработает технология. Безусловно, мы не исключаем, что эта программа будет еще и в дальнейшем реализовываться", — сказала Догузова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли эта акция продолжена после 2020 года.

"Это очень беспрецедентная программа. Правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма. Это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее и интереснее отдохнуть в стране. С другой стороны, она призвана поддержать еще региональные экономики. Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства", — подчеркнула глава Ростуризма.

По ее мнению, эта программа уникальна и необходима всем — и туристам, и тем, кто задействован в индустрии гостеприимства.