МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Программу поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств можно сделать постоянно действующей в течение определенного периода, четко определив регионы, которые нуждаются в особой поддержке, заявил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. Сайт программы кешбэка с начала акции посетили более миллиона человек

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

Демура отметил, что программа предоставления кэшбэка на туры по России стимулирует спрос на регионы, которые не так раскручены, как Краснодарский край и Крым, и нуждаются в поддержке. Вместе с тем, туры в популярные у туристов регионы по программе кешбэка можно забронировать с датами заезда после 1 октября, что как раз позволяет стимулировать спрос "на крыльях сезона".

"Анализируя статистику поступающих запросов, мы видим, что программа заинтересовала туристов, они изучают предложения на нашем сайте. Есть масса заявок. Причем, бронируют, как популярные курорты – Краснодарский край, Байкал, Кавминводы, Калининградскую область, так и направления, которые нельзя назвать массовыми. К примеру, одна девушка приобрела себе в качестве подарка на день рождения тур во Владивосток с отдыхом на Японском море", — рассказал Демура журналистам.

"Если говорить о том, как в будущем можно усовершенствовать программу, то, на мой взгляд, одной недели мало. Я бы ее продлил, так как за неделю спрос не успеет раскачаться. Сделал бы программу кешбэка постоянно действующей в каком-то периоде, но четко определил регионы, которые нуждаются в поддержке", — добавил он.