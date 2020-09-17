МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Туристический бизнес рассчитывает, что повторный этап реализации туров по России в рамках программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств за покупку (кешбэком) будет объявлен в октябре, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Правительство РФ изменит правила программы кешбэка за туры по России, максимальный размер выплаты планируется увеличить до 50 тысяч рублей с 15 тысяч. Это следует из проекта постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Напомним, на программу кешбэка за туры по России правительство выделило 15 миллиардов рублей. В первом этапе приняли участие около 70 тысяч туристов, которые приобрели туров на 1,4 миллиарда рублей. Оставшиеся средства решено использовать для второго этапа распродажи туров с кешбэком, который, по некоторой информации, должен начаться в октябре", — прокомментировали информацию в союзе туриндустрии.

"В документе учтены многие пожелания туроператоров, которые приняли участие в этой акции в августе. В частности, проект предусматривает сокращение минимального количества ночей в туре с четырех до двух, что позволит включить в программу поездки выходного дня. Предлагается снять ограничения по минимальной стоимости туруслуги, которая ранее должны была быть не менее 25 тысяч рублей", — добавили в РСТ.

Также в программу планируется включить санатории с медицинскими лицензиями, организации отдыха детей и владельцев агрегаторов.

Кроме того, проект постановления закрепляет за Ростуризмом право устанавливать сроки выполнения туруслуги, чтобы оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса.