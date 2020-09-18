С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Системное развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры и самобытности проживающих там народов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Арктика пока еще окутана тайной, она ассоциируется с экзотикой. Наша с вами задача — сделать Арктику ближе и доступнее для людей, с другой стороны, важно сохранить уникальную природу этого невероятного региона", — сказала Догузова, выступая на открытии форума "Доступная Арктика".

Глава ведомства отметила, что будущее Арктики, ее социально-экономическое развитие, сохранение культуры и традиций северных народов во многом зависят от того, как будет развиваться туризм на этой территории.

"Убеждена, что устойчивый туризм, его грамотное и его системное развитие безусловно будет способствовать социально-экономическому развитию региона и созданию рабочих мест. Он безусловно внесет вклад в сохранение культуры, самобытности народов, уникальных народных промыслов. В этом смысле туризм является одной из ключевых тем в развитии всего арктического региона", — подчеркнула Догузова.

Она также напомнила, что форум "Доступная Арктика" является первым мероприятием в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 году.